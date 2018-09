Tanken in Luxemburg minder goedkoop

Dat kondigde de nieuwe Luxemburgse premier Bettel vandaag aan bij de presentatie van zijn nieuwe regering. Luxemburg heeft momenteel het laatste algemene btw tarief van 15% en gaat dit mogelijk tot 18% verhogen.

Daardoor zou een liter benzine al snel 5 eurocent duurder worden. Mogelijk wordt ook de accijns nog verhoogd omdat het nieuwe kabinet de belastingen ook wil vergroenen.

Ondanks de verhoging blijft een tankbeurt in Luxemburg voordelig. Een liter euro loodvrij is er nu 30 cent goedkoper dan in België en ruim 40 cent goedkoper dan in Nederland.