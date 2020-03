Nederlandse vrouwen die vermist waren in Nepal weer terecht

De twee Nederlandse jonge vrouwen hadden maandag 16 maart voor het laatst contact met hun ouders, via WhatsApp en Instagram. De trekkers-associatie startte daarop in samenwerking met de toeristenpolitie en lokale autoriteiten een zoektocht, maar hevige sneeuwval in de regio maakte dat een moeilijke en gevaarlijke missie.

De vrouwelijke toeristen waren met een drager onderweg naar Jomsom, via Jagat en de Thora La-doorgang. Volgens Sarita Lama, secretaris-generaal van de trekkers-associatie Nepal, was het tweetal nog gezien bij het checkpoint in Besisahar, waar ze zich hadden geregistreerd.

Hevige sneeuwval bemoeilijkt zoektocht

Het gebied in de Nepalese Himalaya wordt beschouwd als een van de mooiste plekken ter wereld. De Thorung La-doorgang is de langste pas ter wereld. Met een hoogte van ruim 5400 meter is dit het hoogste punt in de trekroute van Annapurna. De oversteek is volgens veel reisorganisaties het meest uitdagende stuk van de gehele route, waar het ontzettend koud kan zijn en de lucht zeer ijl.