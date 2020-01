Marcouch na flatdrama: ’Ik tril nog na’

Marcouch zocht betrokken hulpverleners de derde dag na het dodelijke drama op. „Dat was gisteren en ik tril nog na”, aldus de burgervader, die in het bericht respect uitspreekt voor het optreden van de hulpdiensten. „Zij deden in het vuur en de rook waar zij hun hele beroepsleven al voor oefenen en nu dalen de beelden in hun geest. Ook voor hen wordt het de kunst dit goed te verwerken, voor henzelf, voor hun families en voor ons, want dankzij helden als zij kunnen wij in vertrouwen leven, werken, leren en ook wonen.”

Daags na het drama op het Gelderseplein is ’de ellende nog lang niet voorbij’, constateert Marcouch. „Wel kunnen de flatbewoners gelukkig sinds de tweede dag al de noodlift nemen, sommigen moeten naar de negende verdieping. Ik merk dat de medewerkers van Vivare dit hele weekend doorwerken om alle bewoners huis aan huis te kunnen bezoeken.”

Tekst loopt door onder de video.

Bekijk ook: Marcouch gaf oma vlak voor liftdrama nog lintje

Rust

De familie verzoekt bij monde van de burgemeester om met rust gelaten te worden. Ze geven aan de ’belangstelling en betrokkenheid’ van velen te zien. „Het troost hen en zij vragen er uw begrip voor dat zij niet publiekelijk reageren. Want de familie heeft een grote behoefte aan rouwen in stilte met familie en naasten.”

Een jong gezin kwam met oud en nieuw vast te zitten in een lift. De vader (39) en het 4-jarige zoontje kwamen door de rook om het leven. De moeder (36) en dochter van 8 jaar kwamen in het ziekenhuis terecht, maar zij zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Bekijk ook: Grote zorgen over vluchtplannen in flats

Bekijk ook: Ingesloten in helse lift