Menu voor vogels

Maar hoe pakken we dit aan? Tijdens de Wilde Buiten Dagen van Natuurmonumenten leren kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar hoe zij de vogels in de winter kunnen helpen. Zij gaan vogelsnacks maken, zoals cupcakes en pindaslingers, en leren hoe je in een handomdraai een dennenappel in een snackbar omtovert. Ook is er een vogelspeurtocht en een vette vogelquiz.

De evenementen vinden in december en januari plaats op meer dan vijftien locaties door het hele land.

Kijk voor alle data op www.natuurmonumenten.nl/wildebuitendagen