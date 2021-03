Diplomatenvrouw die tiener doodreed wil taakstraf doen

Het door Sacoolas veroorzaakte ongeval zette de relatie tussen Washington en Londen de afgelopen jaren onder druk. Ook de Britse premier Boris Johnson en de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump bemoeiden zich ermee. Trump ontving de ouders van het slachtoffer op het Witte Huis. Ze ontdekten daar tot hun schrik dat ook Sacoolas was uitgenodigd.

Verkeerde kant van de weg

De diplomatenvrouw reed in 2019 de Brit Harry Dunn (19) dood. Ze reed aan de foute kant van de weg. Sacoolas beriep zich vervolgens op diplomatieke onschendbaarheid en vertrok naar haar thuisland. De Britse autoriteiten hebben gevraagd om haar uitlevering, maar daar weigeren de VS aan mee te werken.

De advocate van Sacoolas zegt dat haar cliënt in de VS sowieso niet strafrechtelijk zou zijn vervolgd voor zo’n aanrijding. Dat gebeurt volgens de raadsvrouw alleen als alcohol in het spel is of bijvoorbeeld sprake is van roekeloos rijgedrag. „Maar dat speelde hier allemaal niet.”

Volgens de advocate is een taakstraf gebruikelijk bij dit soort dodelijke aanrijdingen, maar daar nemen de nabestaanden geen genoegen mee. Een woordvoerder van de familie stelt dat wel degelijk sprake was van gevaarlijk rijgedrag. „Als je 20 seconden aan de foute kant van de weg blijft rijden en dan een kind ombrengt, dan wordt dat in dit land niet getolereerd.”