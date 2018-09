Britney Spears verdedigt buikspieren

De zangeres, die de komende twee jaar met haar show Piece of Me in Planet Hollywood in Las Vegas optreedt, werd ervan beschuldigd met een creatieve make up artiest buikspieren op haar lijf te hebben getoverd.

Maar daar is niets van waar, zo zegt Brit in een interview met Shape, meldt Daily Mail. "Ik doe twee keer in de week 90 minuten yoga en daarnaast drie keer in de week een urenlange cardio-training met mijn trainer Tony Martinez".

Die buikspieren heeft ze dus dubbel en dwars verdiend. Is dat ook weer uit de wereld geholpen.