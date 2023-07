Colombiaanse president kondigt zelf arrestatie van zijn zoon aan

De president kondigde op X, het vroegere Twitter, aan dat de politie zijn zoon en diens ex-vrouw oppakte.

De vrouw had haar vroegere partner ervan beschuldigd grote sommen geld te hebben gekregen van onder andere drugssmokkelaars in 2022, voor de verkiezingscampagne van Gustavo Petro. Dat geld zou hij gebruikt hebben om een luxeleven te leiden in Barranquilla, in het noorden van het land.

Gustavo wenst zijn zoon succes toe. „Dat deze gebeurtenissen zijn karakter mogen smeden en dat hij kan nadenken over zijn eigen fouten”, aldus de president. „Als mens en vader doet zoveel zelfvernietiging me veel pijn.”

Volgens de autoriteiten is Nicolas Petro opgepakt voor „misdrijven van actief witwassen en schending van persoonlijke gegevens.”

De president zelf ontkent geld te hebben gekregen van drugssmokkelaars en vroeg zelf ook een onderzoek naar zijn zoon.

Media hadden gegevens van de rekeningen van Nicolas Petro getoond, die parlementslid was voor een linkse alliantie. Daaruit bleek dat hij heel wat meer inkomsten had dan het salaris van een parlementslid.