'Missie Syrië een van de gevaarlijkste ooit'

Dat meldt NU.nl. Kaag is coördinator van de ontwapeningsmissie in Syrië van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens en de VN. Zij brengt woensdag verslag uit over de missie aan de VN-Veiligheidsraad.

Het weghalen van de gevaarlijkste chemische wapens had eind 2013 klaar moeten zijn. Dat is niet gelukt door de extreme weersomstandigheden en vanwege de burgeroorlog die er woedt. „Het risico zit overal”, zegt Kaag. „Je kan ook gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn.”

De VN-diplomate gaat er niet van uit dat de medewerkers van de missie hun werkzaamheden voortijdig moeten beëindigen, omdat de burgeroorlog te gevaarlijk wordt. „We stellen de veldmissies dan uit in afwachting van betere tijden. Van dag tot dag, en van plek tot plek brengen we de veiligheidssituatie in kaart.”

Uiterlijk 30 juni dit jaar moeten alle chemische wapens zijn vernietigd. Kaag heeft geen reden om aan te nemen dat die datum niet wordt gehaald. „Het is een ambitieuze deadline, maar we zijn al ver gekomen en ik ben ervan overtuigd dat we nog veel verder kunnen komen.”