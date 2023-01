Sunak ontslaat voorzitter van Conservatieve Partij

Zahawi was vorig jaar minister van Financiën toen hij bezig was met een schikking over een belastinggeschil. Het is niet bekend hoeveel geld de politicus uiteindelijk moest betalen. Het gaat volgens Britse media mogelijk om 4,8 miljoen pond (bijna 5,5 miljoen euro), inclusief een boete.

De premier had zijn ethisch adviseur opdracht gegeven onderzoek te doen naar Zahawi. Daaruit komt naar voren dat Zahawi „onvoldoende rekening heeft gehouden met de beginselen van de ministeriële code”, aldus Britse media. Sunak wijst erop dat hij bij zijn aantreden als premier, in oktober vorig jaar, een „integere, professionele en verantwoordelijke” regering had beloofd.

Zahawi was lid van het kabinet van Sunak, hoewel hij een minister was zonder departement. De politicus werd in 2010 voor het eerst verkozen tot parlementariër en vervulde vooral in de afgelopen paar jaar politieke topfuncties. Zahawi was in 2000 een van de oprichters van het onderzoeksbureau YouGov.