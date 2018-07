Longpatiënt krijgt het beter

Patiënten zullen minder lang in het ziekenhuis liggen, gaan hun medicatie beter gebruiken en vallen minder vaak uit door ziekte. Al met al moeten op jaarbasis duizend patiënten minder overlijden aan astma of COPD in 2019.

Daar gaat de Long Alliantie Nederland (LAN) voor zorgen met het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten, dat aanstaande vrijdag van start gaat. Ruim dertig (patiënten)organisaties, van ziekenhuizen tot specialisten, zorgverzekeraars en overheid steken de komende vijf jaar tijd en geld in het streven om de zorg voor de longpatiënt beter, doelmatiger en goedkoper te krijgen.

Ruim één miljoen Nederlanders heeft een longziekte zoals COPD of astma. Zij hebben lichamelijke klachten zoals hoesten en benauwdheid en psychische klachten als depressie. Ze moeten dagelijks medicijnen gebruiken, naar het ziekenhuis en kunnen vaak niet werken.

Kosten

Jaarlijks kost de longzorg in Nederland ongeveer drie miljard euro. „Het actieprogramma brengt hier verandering in,” zegt LAN-voorzitter Guusje ter Horst. „De samenwerking tussen al deze partijen is uniek. We kunnen onze krachten bundelen en zorgen voor betere preventie en zorg, meer doelmatigheid en meer werkende longpatiënten.”

Het actieprogramma heeft vijf ambitieuze doelen voor de komende vijf jaar die een grote gezondheidswinst opleveren voor longpatiënten. Ter Horst: „Zo willen we de effectiviteit van longmedicatie verbeteren. De meeste longpatiënten gebruiken inhalatiemedicatie, maar inhaleren onjuist. Hierdoor werken de medicijnen onvoldoende, gaat de longfunctie achteruit en worden patiënten eerder ziek. Dat heeft gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven en de zorgkosten. We gaan de zorgverlener daar goed op instrueren, die weer de patiënt voorlicht. Daar moet ook uniformiteit in zijn: Alle patiënten zullen op dezelfde manier inhalatie-instructie krijgen van hun zorgverlener.”

Behandeling

Een ander streven is om het aantal opnamedagen van longpatiënten in het ziekenhuis over vijf jaar 25 procent lager te krijgen. Dat wil men bereiken door onder andere een betere behandeling tijdens en na opname. Het aantal werkdagen, waarop deze groep patiënten door hun ziekte niet kan werken, moet 15 procent lager. Door onder andere door werkgevers en werknemers bewuster te maken en longziekten eerder op te sporen kunnen longpatiënten in de toekomst langer aan het werk blijven.

De twee laatste doelen zijn het verlagen van het aantal kinderen dat start met roken (25 procent lager) en een aanzienlijk minder sterfte (10 procent minder). Jaarlijks sterven ongeveer 10.000 mensen met of aan COPD.