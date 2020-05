Honderdduizenden zzp’ers redden het zo niet

Vier op de tien zzp’ers redt het een jaar zonder inkomen. Maar het ontbreekt aan evenwichtige ondersteuning, stelt Charles Verhoef. Ⓒ ANP

„De economische crisis die het gevolg is van het coronavirus, is geen gewone crisis. Daar is iedereen het over eens. De algehele sluiting van een aantal bedrijfstakken en de forse beperkingen voor het gehele bedrijfsleven vragen om bijzondere maatregelen. Die heeft het kabinet ook genomen.