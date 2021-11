Berlijn legaliseert softdrugs: Duitsland krijgt eigen coffeeshops

Veertig jaar lang kwamen Duitse jongeren de grens over naar Nederland om cannabis in coffeeshops te halen. „Elk weekeinde gingen we naar Venlo om daar te blowen”, glundert Jürgen, een fietshandelaar uit Mönchengladbach. „En Amsterdam was vaak dé plek om te roken. Nu kan dat eindelijk ook in ons land.”

In het formatiepapier van de ’knipperlicht’-coalitie van het ’rode’ SPD, De Groenen en de ’gele’ liberalen (FDP) staat: „We plannen de gecontroleerde afdracht aan volwassenen die genot zoeken in zaken met een vergunning .„ Dat betekent dat jongeren geen toegang krijgen, de kwaliteit van de cannabis door de overheid onderzocht wordt en dat er speciale licenties voor de Duitse coffeeshops komen.

Onze oosterburen zijn vooral bang dat er - zoals in talrijke Nederlandse coffeeshops - teveel THC, de stof die de verdovende roes veroorzaakt, in de blowtjes komt. Daarom let Duitsland op „het doorgeven van verontreinigende substanties”. De Duitse coffeeshops blijven een grootschalig experiment, dat na de regeerperiode van vier jaar onderzocht wordt.

Vooral de Groenen, die groot fan van de jaarlijkse ’hennepparade’ in de hoofdstad zijn, blijken in hun nopjes met het besluit. Ook de liberalen, die een nieuwe lucratieve branche ontdekken, zijn blij. Ook met de consumptieve en economische vrijheid die erbij hoort. De SPD kan blij zijn met miljarden euro’s extra aan belastinginkomsten voor de schatkist. De universiteit Düsseldorf gaat uit van 400 ton cannabis per jaar.

Politie en justitie ontlast

Een belangrijk gevolg is ook dat het bezit van een geringe hoeveelheid wiet en het gebruik van cannabis niet langer strafbaar zal zijn. Daarmee zullen de Duitse politie en justitie enorm worden ontlast. En daarbij zullen er zo’n 27.000 banen ontstaan.

Naar verwachting zal een gram Duitse cannabis zo’n tien euro gaan kosten, inclusief een forse ’wietbelasting’. Het doel van het besluit is dat de grootschalige en criminele zwarte markt zal worden drooggelegd. De illegale consumptie in de Bondsrepubliek is al jaren stijgend. „Het beleid van verbieden is mislukt”, zo luidt de conclusie van de politieke ’cannabiscoalitie’ in Berlijn.