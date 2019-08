Henk kocht op zijn 90ste gloednieuwe Tesla

Henk Yserman (90 jaar) rijdt elke ochtend op zijn paard Cheers, maar is ook de trotse bezitter van een splinternieuwe Tesla Model 3. Ⓒ Rene Bouwman

Ze zijn er niet meer: 65-plussers die in een gebloemde jurk, het haar in een knotje, achter de geraniums een boek zitten te lezen. Of mannen die knikkebollend een kruiswoordraadsel invullen. Je zag ze in rusthuizen met deprimerende namen als Avondrust en Dommelhoef. Vandaag de dag bruisen ’bejaarden’ van energie. Ze genieten van het leven, maken verre reizen, werken nog of zijn aan het sporten.