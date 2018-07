Man slaapt in hennepkwekerij

De politie besloot na een anonieme tip polshoogte te nemen in het bedrijfspand. De verdachte was tijdens de inval aanwezig en is direct aangehouden. Vermoedelijk gebruikte de man de ruimte tevens als woonruimte. De politie trof in het pand een ingericht gedeelte aan met daarin een bed en een tv-toestel.

Er zijn maandagmiddag meerdere wietplantages opgerold. Ook aan de Nijverheidsweg in Neede is een hennepplantage ontdekt, dit maal in een loods. Naar schatting gaat het om 1500 tot 2000 planten waarvan een groot deel was rijp voor de oogst. Het is niet bekend of er aanhoudingen verricht zijn. In een huis in een woonwijk in Roosendaal zijn tevens dertien hennepknippers aangehouden.