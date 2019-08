Meerdere doden en gewonden bij schietpartij winkelcentrum VS

Volg onderaan dit artikel live-updates van onze correspondent Jan Postma.

Volgens de plaatsvervangend gouverneur zijn tussen de vijftien en twintig mensen in het filiaal van Walmart neergeschoten. Het dodental ligt volgens persbureau AP op minstens vijftien.

De schutter is een 21-jarige blanke jongeman. Het zou gaan om de rechts-extremistische Patrick Crusius uit de stad Dallas, eveneens in de zuidelijke staat Texas. Hij zou zich volgens Amerikaanse media in een manifest achter de aanslag op moskeegangers in Christchurch hebben geschaard. El Paso ligt op de grens met Mexico, een plek waar bij uitstek de discussie rond de instroom van migranten speelt.

De politie van de Texaanse stad riep op Twitter op om uit de buurt van het winkelcentrum Cielo Vista te blijven. De schietpartij begon rond 10.00 uur ’s morgens lokale tijd. Volgens getuigen opende de man in de Walmart het vuur met een AK-47.

Op beelden is te zien dat veiligheidsdiensten massaal naar het winkelcentrum toe zijn gegaan. Ook het leger is ter plaatse. Op sociale media verschijnen er video’s waarop meerdere neergeschoten slachtoffers zijn te zien. „Het was een angstige situatie”, zegt een ooggetuige op CNN. Op het moment van de schietpartij waren er veel kinderen in het winkelcentrum.

Ziekenhuizen in de regio zetten alle zeilen bij om de enkele tientallen slachtoffers te helpen. Amerikanen in de stad doneren massaal bloed na een oproep van de lokale politie, zodat er geen tekort ontstaat.

Meerdere schutters zouden het vuur geopend hebben op het winkelpubliek. Ⓒ AFP

Tragedie

„Dit is een tragedie waarvan we nooit hadden gedacht dat het zou gebeuren in El Paso”, zei burgemeester Dee Margo op nieuwszender CNN.

Supermarkt Walmart zegt in een verklaring ’in shock’ te zijn. „We bidden voor de slachtoffers, de gemeenschap en onze medewerkers, evenals de eerste hulpverleners. We werken nauw samen met wetshandhavers en zullen waar nodig updaten.”

Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte is gesteld van de schietpartij en de situatie blijft volgen. Hij sprak ook met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr over de situatie.

