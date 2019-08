Meerdere doden en tal van gewonden bij schietpartij winkelcentrum VS

De politie van de Texaanse stad roept op Twitter op om uit de buurt van het winkelcentrum Cielo Vista te blijven, omdat er „verschillende schutters” in de buurt zijn. De schietpartij begon rond 10.00 uur ’s morgens lokale tijd. Volgens getuigen opende een man in de Walmart het vuur met een AK-47.

Op beelden van Amerikaanse media is te zien dat veiligheidsdiensten massaal naar het winkelcentrum toe zijn gegaan. Ook het leger is ter plaatse. Op sociale media verschijnen er video’s waarop meerdere neergeschoten slachtoffers zijn te zien. „Het was een angstige situatie”, zegt een ooggetuige op CNN.

Meerdere schutters zouden het vuur geopend hebben op het winkelpubliek. Ⓒ AFP

Tragedie

„Dit is een tragedie waarvan we nooit hadden gedacht dat het zou gebeuren in El Paso”, zei burgemeester Dee Margo op nieuwszender CNN. Er is volgens verslaggevers ter plaatse geen schutter meer actief, maar het wordt Amerikanen nog wel afgeraden naar het gebied toe te komen.

Supermarkt Walmart zegt in een verklaring ’in shock’ te zijn. „We bidden voor de slachtoffers, de gemeenschap en onze medewerkers, evenals de eerste hulpverleners. We werken nauw samen met wetshandhavers en zullen waar nodig updaten.”

Bent u in El Paso? App naar onze whatsapp tiplijn of zet het nummer in je telefoon: +31 613650952.