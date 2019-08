Zeker 20 doden bij bloedbad El Paso

Volg onderaan dit artikel live-updates van onze correspondent Jan Postma.

Officieel wil de politie het niet bevestigen, maar verschillende Amerikaanse media melden dat de 21-jarige Patrick Crusius de dader is. Hij is na de schietpartij gearresteerd door de politie. Hij zou zich zonder geweld over hebben gegeven. Crusius is een blanke inwoner van de Texaanse plaats Allen.

De politie onderzoekt of Crusius een racistisch motief had voor het bloedbad. Een anti-immigratie manifest dat op internet opdook, wordt aan hem gelinkt. Hij zou zich volgens Amerikaanse media in het manifest achter de aanslag op moskeegangers in Christchurch hebben geschaard. In de Walmart bij de grens met Mexico komen veel Mexicanen. De politie kan de authenticiteit van het manifest nog niet bevestigen.

El Paso is een van de grootste steden van Texas en ligt pal aan de Mexicaanse grens. In El Paso wonen veel Hispanics.

Automatisch wapen

Crusius liep rond half elf ‘s ochtends met een automatisch wapen in de aanslag de parkeerplaats van de Walmart op en opende het vuur. Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat de schutter met oorbeschermers op de Walmart binnenloopt en zoekend om zich heen kijkt.

Er waren op het moment van de schietpartij tot wel drieduizend mensen in de Walmart in El Paso. Het was er druk vanwege het begin van het nieuwe schooljaar. Veel gezinnen waren er op zoek naar nieuwe schoolspullen.

Bloed

Meteen na de aanslag riep het lokale ziekenhuis op om bloed te geven. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Er stonden lange rijen om te doneren. Toen de bloedbanken het niet meer aankonden, verschenen er mensen met water en eten voor de mensen die in de rij stonden.

President Trump noemt de schietpartij “tragisch”en “een laffe daad.” Hij veroordeelt de schietpartij. “Er zijn geen redenen te verzinnen die het doden van onschuldige mensen rechtvaardigd. Melania en ik zenden onze welgemeende gedachtes en gebeden naar de fantastische mensen in Texas.”

Het bloedbad in El Paso is de dodelijkste Amerikaanse schietpartij sinds november 2017. Toen schoot een man 26 mensen in een kerk in Sutherland Springs neer. Een paar dagen geleden opende nog iemand het vuur tijdens een foodfestival in Californië. Daar kwamen drie mensen bij om, en raakten 12 mensen gewond.

Op sociale media verschijnen er video’s waarop meerdere neergeschoten slachtoffers zijn te zien. „Het was een angstige situatie”, zegt een ooggetuige op CNN. Op het moment van de schietpartij waren er veel kinderen in het winkelcentrum. Ziekenhuizen in de regio zetten alle zeilen bij om de enkele tientallen slachtoffers te helpen.

Meerdere schutters zouden het vuur geopend hebben op het winkelpubliek. Ⓒ AFP

Tragedie

„Dit is een tragedie waarvan we nooit hadden gedacht dat het zou gebeuren in El Paso”, zei burgemeester Dee Margo op nieuwszender CNN.

Supermarkt Walmart zegt in een verklaring ’in shock’ te zijn. „We bidden voor de slachtoffers, de gemeenschap en onze medewerkers, evenals de eerste hulpverleners. We werken nauw samen met wetshandhavers en zullen waar nodig updaten.”

Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte is gesteld van de schietpartij en de situatie blijft volgen. Hij sprak ook met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr over de situatie.

Bent u in El Paso? App naar onze whatsapp tiplijn of zet het nummer in je telefoon: +31 613650952.