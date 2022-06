Vrijgesproken schutter in VS wil videogame lanceren

Kyle Rittenhouse werd vorig jaar door een jury niet schuldig geacht aan moord, omdat hij uit zelfverdediging handelde. Hij trok in 2020 naar de protesten in Kenosha, waar demonstranten in opstand kwamen tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, omdat hij naar eigen zeggen winkels en huizen wilde beschermen tegen plundering en brandstichting.

Bekijk ook: Amerikaanse Senaat keurt nieuwe vuurwapenwet goed

Rittenhouse, die het videospel op Twitter aankondigde, gaf niet aan welke mediabedrijven hij aan wil klagen. „Het is tijd om te vechten tegen de nepnieuwsmachine”, zei hij in de video. In een trailer van het spel, dat hij voor 10 dollar per stuk wil verkopen, is een cartoonfiguur van Rittenhouse te zien die kalkoenen neerschiet waar een label met „nepnieuws” aan vastzit.