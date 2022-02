Meest gezochte Belgische drugskoning was meedogenloos: ’Je was zijn eigendom’

Binnenland

Eerste strafeis in grote afpersingszaak Gelders fruitbedrijf

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag tegen een 22-jarige man vier jaar cel geëist, waarvan twee jaar voorwaardelijk, voor zijn rol in de criminele terreurcampagne tegen fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel. Het is de eerste eis in een reeks van zaken tegen in totaal zeven verdachten. Zij sta...