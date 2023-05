Belgische toeriste (25) overleden in Albanië na val in afgrond

De politie van de regio Kukës identificeerde de omgekomen toeristen als B.M. uit België en J.B. uit Frankrijk. Meerdere Albanese media schrijven dat het gaat om de 25-jarige Belgische Myrthe Baets en de Franse Joanna Blocaille, en publiceren pasfoto’s van de twee jonge vrouwen.

Myrthe Baets is afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Elewijt en vertrok in oktober met haar vriend Mathias Honshoven op een rondreis van een jaar door Europa in een camper. Ze postten geregeld foto’s van hun avonturen op Instagram en een blog, onder de titel ’Het leven van ons dromen’. Hun meest recente berichten maakten ze vanuit Albanië. Voor haar reis werkte Myrthe als deskundige sport en evenementen voor de Belgische gemeente Zemst, meldt Nieuwsblad.

In afgrond gevallen

De politie van Kukës meldde dinsdagavond dat twee buitenlandse toeristen het natuurgebied van Valbonës, nabij Tropojë, aan het verkennen waren toen ze op het steile terrein in een afgrond vielen.

Nadat alarm was geslagen, snelden de hulpdiensten en agenten van verschillende politiediensten ter plaatse. Door „het zeer moeilijke terrein en het slechte weer met mist en sneeuw” kon de helikopter echter niet landen en slaagden de agenten er niet in om bij de wandelaars te komen. De politie had bijstand nodig van een alpinistenteam, dat „na vele zoekacties” uiteindelijk de lichamen van de twee toeristen aantrof.

Volgens de Albanese nieuwssite Vox wandelden de jonge vrouwen zonder een gids op een pad tussen het toeristische dorp Thethi en de Valbonës-vallei. Ze trokken door een bergachtig terrein waar veel sneeuw lag, toen ze in de zogenaamde „Valbonës-nek” uitgleden en in een ravijn gevallen zouden zijn. Daarna zou ook een lawine hebben plaatsgevonden.

Vox schrijft dat op 10 mei vorig jaar op dezelfde plaats een Duitse toerist om het leven kwam. Eerder deze week raakte in een ander gebied in Albanië een 68-jarige Nederlander vermist. De man was met zijn vrouw bij de toeristische Osum-kloof toen ze beiden plotseling in een rivier vielen. De vrouw, die gewond raakte maar zich ternauwernood kon redden, kon haar echtgenoot daarna niet meer vinden.