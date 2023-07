Achtergelaten in snikhete auto: 10 maanden oude baby overleden nadat babysitter kind ’vergat’

Macclenny - Meer dan 50 graden, zo heet was de auto waarin Rhonda Jewell een 10 maanden oude baby achterliet tijdens het babysitten. Pas vijf uur later bleek dat de baby nog in de snikhete auto zat, ze was de kleine „compleet vergeten”. Jewell was ondertussen namelijk leuk met de drie andere kinderen aan het spelen.

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP