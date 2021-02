Kamer debatteert donderdag over reparatiewet

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Op het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt nog koortsachtig gewerkt aan de reparatiewet, maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft volgens betrokkenen al laten weten donderdag over dat nog in te dienen voorstel te willen debatteren.

Haast is geboden. Tot op het laatste moment was het dinsdag onduidelijk of de avondklok nog in werking zou treden. De rechter veegde de maatregel eerder die dag van tafel, het gerechtshof in Den Haag besloot minder dan een half uur voor het ingaan van de spertijd de werking van die uitspraak op te schorten tot de uitspraak in hoger beroep.

Het hoger beroep dient vrijdag, waarschijnlijk komt de uitspraak een paar dagen later. De uitspraak van dinsdag is in elk geval een tik voor het kabinet. Behalve kritiek op het gebruik van de noodwet worden er vraagtekens gezet bij de wankele onderbouwing.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog voor woensdagmiddag naar de Kamer wordt gestuurd, valt achter de schermen te horen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de behandeling van de spoedwet probeert het kabinet zich in te dekken tegen een nieuwe tik in hoger beroep. Voordat de reparatiewet in werking kan treden, moet ook de Eerste Kamer nog instemmen.