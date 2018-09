Regering Bangladesh wint verkiezing na boycot

De uitkomst was niet verrassend aangezien de voornaamste oppositiepartij, de Nationalistische Partij van Bangladesh, de verkiezingen boycotte. Ook de islamistische partij Jamaat-e-Islami vond de gang van zaken oneerlijk en deed niet mee. Reden daarvoor was de weigering van premier Hasina om in aanloop naar de verkiezingen een neutrale overgangsregering in te stellen. Die gewoonte was bedoeld om verkiezingsfraude tegen te gaan, maar Hasina vond het onnodig.

Geweldsuitbarstingen tijdens de verkiezingen hebben volgens de oppositie aan minstens 22 mensen het leven gekost. De politie opende op diverse plaatsen het vuur op betogers die probeerden stembureaus in brand te steken of te bezetten.