Goedkoper met de trein naar België

Ook dagretours zijn niet even duur. Zo bieden de Belgische spoorwegen een Go Pas aan, waarbij men op dezelfde dag vanaf die twee Nederlandse stations voor 14,60 euro heen en terug kan reizen. Bij NS Hispeed kost een superdagretour Roosendaal-Brussel 26 euro.

Minpunt is wel dat België niet bereikbaar is met twee tickets voor één treinrit. De NS verkoopt voor de Beneluxtrein namelijk geen kaartjes met Roosendaal als eindbestemming. Toch kan overstappen om op twee kaartjes te reizen de moeite zijn bij een weekend Brussel of Antwerpen. Bij een dagretour is overstappen wel duurder.