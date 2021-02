Bizar: hoe overleefde ’Keniaan’ vlucht in -50 graden Celsius?

Dat iemand een vlucht in een landingsgestel overleeft, is al een mirakel. Maar de reis van de jongeman die donderdag in Maastricht uit een vliegtuig vanuit Londen viel, is mogelijk nog bizarder. Londen ontkent namelijk dat de ’Keniaan’ daar aan boord is geklommen. Kwam hij dan uit Istanbul of zelfs Nairobi?