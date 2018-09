Meer slachtoffers door vuurwerk

Het jongste slachtoffer met letsel is twee jaar oud. De ernst van het hand- en gelaatletsel is dit jaar sterk toegenomen door illegaal vuurwerk. Dat constateert de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op basis van een inventarisatie en analyse van het aantal slachtoffers en de ernst van vuurwerkletsel, behandeld door plastisch chirurgen.

Oogletsel

Al eerder maakten de oogartsen bekend dat tijdens de nieuwjaarsnacht 14 ogen blind zijn geworden, één oog moest worden verwijderd en het totale aantal oogletsels op 90 ligt. De plastisch chirurgen zagen rond de jaarwisseling 70 vuurwerkslachtoffers tegen circa 40 vorig jaar en 25 tijdens de jaarwisseling van 2011/2012, in de periode van december tot 4 januari.

Vorig jaar is het totaal aantal slachtoffers tot eind januari nog verder opgelopen tot 60. Ook nu wordt een nog verdere stijging verwacht. Het gaat met name om handletsels en verwondingen in het gelaat en brandwonden. Acht handen zijn volledig geamputeerd. „Circa de helft van het aantal letsels is veroorzaakt door verkeerd gebruik van legaal consumentenvuurwerk. De andere helft is veroorzaakt door illegaal vuurwerk, waarbij de ernst van de letsels sterk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Onvoorspelbaar

Illegaal vuurwerk is onvoorspelbaar en blijkt zwaarder te zijn geworden en daardoor extra gevaarlijk”, stelt Annekatrien van de Kar, plastisch chirurg en verantwoordelijk voor het onderzoek.

Van de acht volledige handamputaties zijn vijf van hen onder de 18 jaar. Van de 70 hand- en gezichtsslachtoffers zijn er 68 man. Een groot deel van hen is minderjarig (57% is jonger dan 18 jaar), waarvan een kind van 2 en een van 3 jaar.

Maatregelen

Het overgrote deel heeft het vuurwerk zelf aangestoken (81%). De NVPC wil dat de overheid maatregelen neemt in de vorm van het afschaffen van consumentenvuurwerk en strenge controle op en aanpak van illegaal vuurwerk. Van de Kar namens de NVPC: „De nasleep is vaak langdurig: oefentherapie, meerdere operaties en vaak chronische pijn. De patiënten met gelaatsletsel en brandwonden aan handen of gelaat houden daarnaast in sommige gevallen blijvend ontsierende littekens. Daarnaast speelt bij met name de handslachtoffers ook nog het probleem van blijvende arbeidsongeschiktheid en carrières die in puin liggen. Tachtig procent van de meerderjarige slachtoffers is voor z’n werk voornamelijk afhankelijk van de handen. ”

Eerste Hulp

Op 31 december en 1 januari zijn in totaal 700 vuurwerkslachtoffers naar de Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis gegaan. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar op deze twee dagen, berekende VeiligheidNL samen met de NOS. 16 procent van de slachtoffers moest worden opgenomen,

Het meldpunt Vuurwerkoverlast.nl heeft in de kerstvakantie in totaal 89.623 klachten gekregen over vuurwerkoverlast.