Rodman weer op basketbaltrip naar Noord-Korea

„Ik weet alleen maar dat hij tegenover mij een aardige kerel is”, zei Rodman bij vertrek uit de Chinese hoofdstad. De laatste keer dat Kim Jong-un wereldwijd in het nieuws kwam, was in december toen hij zijn oom Yang Song-thaek had laten executeren vanwege een vermeende samenzwering. Yang was jarenlang de tweede man van het regime in Pyongyang.

Voor oud-basketballer Rodman maakt het geen verschil; hij beschouwt de Noord-Koreaanse leider als een persoonlijke vriend en gaat nu voor de vierde keer in het geïsoleerde land op bezoek. „Wat hij politiek gezien doet, daar heb ik niets mee van doen. Ik ben slechts een atleet, een individu dat daar naartoe wil gaan om wat te spelen voor de wereld.”