D66 en CU leggen zich neer bij ’sobere delegatie’ naar WK Qatar: ’Koning moet thuisblijven’

Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om géén regeringsdelegatie naar Qatar te sturen, met de steun van coalitiepartijen D66 en CU. De reden: bij de bouw van de voetbalstadions zijn vele duizenden arbeiders uitgebuit en omgekomen. Maar woensdag besloot het kabinet om die motie te negeren. Premier Rutte en minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) willen de Qatari niet beledigen. Ze sturen toch een bewindspersoon.

Morrend

Donderdag – bij een Kamerdebat over mensenrechten – gaan D66 en CU morrend akkoord met het kabinetsbesluit. „Mijn fractie is er geen voorstander van om te gaan”, zegt D66-Kamerlid Sjoerdsma. „Maar als het kabinet dan per se moet gaan en de zin moet doordrukken: maak er dan een sobere, zakelijke delegatie van met enkel de minister van Buitenlandse Zaken en de mensenrechtenambassadeur.”

CU-Kamerlid Don Ceder sluit zich daarbij aan. „Ik doe de dringende oproep om Qatar aan te spreken op de mensenrechten en op te komen voor een royaal compensatiefonds voor de slachtoffers en nabestaanden van omgekomen arbeidsmigranten”, zegt Ceder.

Sjoerdsma en Ceder dienen een motie in waarin staat dat alleen Hoekstra en de Nederlandse mensenrechtenambassadeur hun gezicht mogen laten zien in Qatar. De koning moet dan thuisblijven, vindt Sjoerdsma. Pas na het herfstreces, op 1 november, stemt de Kamer over deze motie. Ook als die motie een meerderheid krijgt, geldt dat het kabinet niet verplicht is om zich eraan te houden.

Hoekstra zegt nu al dat hij zélf wil bepalen welke delegatie naar Qatar gaat. „Het is aan de regering om daar zelf naar te kijken”, vindt hij. „We willen dat wegen in de bredere diplomatieke context, door te bekijken wat andere landen doen, of juist laten.”