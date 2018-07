VS denken niet aan troepen voor Irak

,,Dit is de strijd van Irakezen. We denken niet aan een terugkeer'', zei Kerry. Volgens hem staan de VS achter de Iraakse regering en zullen de Amerikanen helpen, maar niet met troepen. De minister liet weten dat hij vertrouwen heeft in de overwinning.

De steden, onder meer Falluja, waar het Iraakse leger, strijders van al-Qaeda en andere militanten slaags zijn, waren ook tijdens de Amerikaanse bezetting van Irak bolwerken van verzet.

Kerry was in Jeruzalem om de gesprekken over vrede tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken. Hij beschreef de onderhandelingen als een ,,puzzel'' waarvan hij niet kan inschatten wanneer de stukjes op hun plaats zullen vallen. De mogelijkheid dat de stukjes op de grond vallen en de puzzel onafgemaakt blijft, hield Kerry ook open.

Volgens de Amerikaanse minister praten de partijen nog over alle belangrijke punten, zoals het lot van de Palestijnse vluchtelingen, de grenzen van een Palestijnse staat en de status van Jeruzalem.