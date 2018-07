Laatste acht verdachten Veen vrij

Veen was eind december het toneel van ongeregeldheden. Nadat een autowrak in brand was gestoken, belaagden jongeren brandweerlieden en politieagenten. Ze gooiden onder meer met lege flessen en zwaar vuurwerk. Daarna vluchtten ze een café in. Agenten arresteerden vervolgens iedereen die binnen was, in totaal 101 mensen. In het dorp is het vaker misgegaan rond oud en nieuw.

Dat de laatste acht nu vrij zijn, betekent nog niet dat ze definitief vrijuit gaan. Het Openbaar Ministerie beslist later wie er worden vervolgd en waarvoor. Wanneer die beslissing valt, is nog niet bekend. Thomas denkt dat het „er goed uitziet voor het merendeel” van de groep van 101.

Thomas is kritisch over de gang van zaken. „Was het acceptabel dat een auto in de fik wordt gestoken? Nee. Is het acceptabel dat agenten worden belaagd? Nee. Maar hoe ver mag je gaan om verdachten te pakken? Ze hebben te rücksichtslos de hele groep in het café meegenomen. Je maakt mij niet wijs dat iedereen daar zich heeft misdragen.”