Meer dan 900.000 ontheemden Centraal-Afrika

Het aantal ontheemden in de Centraal-Afrikaanse Republiek is gestegen tot meer dan 935.000. Alleen al in Bangui zijn meer dan een half miljoen mensen voor de gevechten gevlucht of van huis en haard verdreven. Dat is meer dan de helft van de bevolking van de hoofdstad. Dit heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vrijdag laten weten. Zo'n 60 procent van de ontheemden zijn kinderen.