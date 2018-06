Autoveilingbedrijven bundelen krachten

Per jaar verhandelen beide autoveilingen 32.000 voertuigen met een gezamenlijke omzet van 170 miljoen euro. BCA Autoveiling en FleetSelect bieden in de nieuwe samenstelling werk aan zo'n 100 medewerkers.

,,Er gebeurt veel in de branche. Het geeft aan dat de belangstelling voor het veilen van auto’s groot is en steeds groter wordt. Met FleetSelect halen we een gezond bedrijf binnen met een enorme kennis van online veilen'', aldus directeur Iede Aukema van BCA Autoveiling.

Met minimaal 500 autoveilingen per jaar is BCA Autoveiling marktleider voor gebruikte auto’s en andere voertuigen. Het bedrijf is onderdeel van British Car Auctions (BCA), Europa’s grootste veiling voor personenauto’s, bestelwagens, motoren en vrachtwagens. De BCA Groep heeft vestigingen in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.