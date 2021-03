Bleker weg bij Powerfield na liefdesverklaring voor FVD

Blekers vertrek is wereldkundig gemaakt door de aandeelhouders van PowerField. Uitlatingen die Bleker recent in de media heeft gedaan zijn volgens het bedrijf in strijd met de visie en waarden van PowerField. Bleker heeft zich vorige week aangesloten bij Forum voor Democratie. Deze partij toont zich sceptisch ten aanzien van klimaatproblemen

Bleker zegt zijn uitlatingen ten zeerste te betreuren. Na overleg is besloten tot zijn aftreden. Jean-Louis Bertholet, bestuurder en grootaandeelhouder, neemt Blekers taken voorlopig waar.