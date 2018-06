Stoer & Comfortabel - Test Intender 640

De moderne 640 onderscheidt zich in vrijwel alles van de klassieke overnaadse Interboat 19. Maar een paar elementen zijn behouden. Zoals de motorisering met Vetus diesels en de degelijke hand lay-up bouw op de eigen werf in Zwartsluis. Ten opzichte van de grotere Intenders, de 660 en de 770, heeft deze kleinste telg geen doorstap naar het zwemplateau. Wel kun je naar de achterkant via de brede uitgespaarde trede in de ronde tenderspiegel. De indeling is beproefd en dus niet heel verrassend, maar het valt op dat de banken opvallend prettige rugleuningen voor een boot in deze maat hebben. Aan de opbergvakken voor de stootwillen, de kaartentafel op de motorkist en de vele bekerhouders kun je zien dat de klantenwensen bij het ontwerp van deze kleinste Intender weer voorop hebben gestaan.

Fijn bootje

De lijn van de 640 is iets hoekiger dan die van de grotere Intenders. Maar wat vaart dit bootje fijn. Op de mistige testdag moet een druk vaarwater worden overgestoken en dan geeft deze tender een stabiel en zeker gevoel. Het onderwaterschip is geschikt voor snelvaren en daarnaast is het prettig dat de in de testboot geïnstalleerde 28 pk viercilinder diesel voldoende power biedt om het drukke beroepsverkeer te ontlopen. Met de geteste 28 pk kom je rond de 20 km uit en met de zwaarste motor, de 75 pk, kun je op een topsnelheid van 34 km per uur rekenen. In de grachten draait de 640 elegant en soepel en op groot vaarwater komt vooral de stoere kant van deze tender goed uit. Het is een degelijke moderne tender, met alle comfortelementen van een klassieke sloep.

Scorebord

Constructie *** *’

Comfort & Ruimte **** ’

Ergonomie ***’ ’

Afwerking *** ’’

Vaareigenschappen **** ’

Prijs / Kwaliteit **** ’

Technische Specificaties

Lengte: 6.40 m.

Breedte: 2.50 m.

Diepgang: 0.75 m.

Doorvaarthoogte: 1.06 m.

Motor: 16-75pk

Prijs: € 37.550,-. Garantie:10 jaar op casco en tot 5 jaar op de motor