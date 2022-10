3 jaar cel geëist tegen Chevell C. (20) na intimideren advocaat, bom bij kantoor

Volg de zaak via de tweets van onze verslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht

Het gaat om de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen een verdachte, Chevell C., die zou hebben geprobeerd advocate José Engels in Heerhugowaard voor 9000 euro af te persen. Er zouden drie dreigbrieven zijn geschreven en er zou een explosief zijn afgegaan bij het advocatenkantoor.

De advocaat van C., vraagt vrijspraak voor zowel de poging afpersing als het veroorzaken van een explosie. C. zou er allemaal niets van af hebben geweten. Zo had C. wel een grote hoeveelheid professioneel zwaar vuurwerk in huis, maar geen mortierbom, zegt zijn advocate. „Wat er bij hem werd gevonden was het enige dat hij had.”

Het voorhanden hebben van professioneel vuurwerk noemt de OvJ „gevaarlijk.” Ze wijst erop dat zwaar vuurwerk steeds vaker wordt gebruikt bij aanslagen door het criminele circuit.

Chevell C. bleek 885 stuks vuurwerk in bezit te hebben, constateerde de politie, verpakt in 23 dozen en wat los spul. En uit aantekeningen bleek dat Chevell C. ook handelde in verdovende middelen.

De strafzaak was in 2021 inhoudelijk begonnen, maar liep door een wraking en nieuw persoonlijkheidsonderzoek vertraging op. Een andere verdachte, Dylan T., heeft toegegeven dat hij de advocaat heeft willen afpersen. Naar eigen zeggen was hij kwaad omdat het haar niet was gelukt de omzetting van een voorwaardelijke jeugd-tbs in een onvoorwaardelijke tegen te houden. De zaak tegen T. staat gepland op 10 januari 2023.