'Meeste christenen gedood om geloof in Syrië'

Verreweg de meeste christenen die in 2013 zijn gedood vanwege hun geloof, stierven in Syrië. Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt, telde afgelopen jaar wereldwijd een 'absoluut minimum' van 2123 christelijke martelaren. Van hen stierf 57 procent in het door een burgeroorlog verscheurde land.