Sneeuw in het zuiden

Vanuit het westen nadert een storing, die hier later op de dag veel bewolking, slecht zicht en de nodige sneeuw gaat geven. De sneeuwgrens ligt hierbij eerst rond de 1800 meter, maar daalt later op de dag. In het noordoostelijke alpengebied is het dan nog vriendelijk met zon, sluierbewolking en plaatselijk föhn.

Op zaterdag komt er dan meer sneeuw en is het voornamelijk het zuiden waar de sneeuw gaat vallen. De sneeuwgrens ligt hierbij rond de 1000 meter, maar kan aanzienlijk schommelen. In de loop van de dag trekt de sneeuw noordelijker.

Zondag zal wederom in het teken staan van sneeuwval. Het is ook dan het zuiden waar de meeste sneeuw gaat vallen, in de noordelijke gebieden zal het licht sneeuwen. Zondagmiddag wordt het rustiger weer, met in het zuiden plaatselijk wat zon.

