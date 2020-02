LIVE: Bruiloftsschutter Beckum voor de rechter

Het incident vond op 2 februari plaats in zalencentrum Beckum Palace in Beckum (gemeente Hengelo). De verdachte werd halverwege maart pas opgepakt.

G. was te gast op de bruiloft, de bruid is zijn nichtje. Onder de gewonden bevindt zich de oom van de bruid en een 70-jarige vrouw.

Volgens G. verliet hij rond middernacht het feest, maar ging hij terug om familieleden gedag te zeggen. Hij stuitte toen op een groep ruziënde mannen. Ook hij raakte bij de vechtpartij betrokken. Naar eigen zeggen werd hij in een nekklem gehouden en werd hij geschopt en geslagen. „Ik moest iets doen. Het werd me zwart voor de ogen. Iedereen zat bovenop me.” G. lostte drie schoten.

Verslaggever Saskia Belleman is aanwezig in de rechtbank in Almelo.