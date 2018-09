Horeca-ondernemer bezwijkt onder regeldruk

Op 1 januari werd de leeftijdsgrens voor het kopen en consumeren van drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. Op dezelfde dag stond Blokdijk voor de allerlaatste keer achter de biertap. Hij stopt ermee, na het zoveelste regeltje voor de horecabrache.

"De koek is op", zegt Blokdijk voor de camera van RTV NH. De ondernemer is doodmoe van alle regelgeving waar hij rekening mee moet houden. "Rookt een van mijn klanten? Maken ze niet te veel herrie? Is deze persoon oud genoeg? Hebben we alle benodigde diploma's en papieren? Laat ons met rust!"

Kleine onderneming

"Ik heb een kleine onderneming, een heel klein kroegje", zegt Blokdijk. "Ik kan geen mensen in dienst nemen voor de naleving van alle regelgeving. Dat kan ik me niet veroorloven."

"Ik snap echt als geen ander dat je je kinderen niet aan de drank moet willen helpen", zegt de kastelein. "Ik heb zelf twee kinderen. Maar op een normale manier een biertje kunnen kopen, dat moet toch gewoon kunnen?"