Noord-Ierse toerist Andrew (31) sinds maandag vermist in Amsterdam

Furey was in Amsterdam met twee broers en een neef. Het ging niet zo goed met hem. Hij had een slecht humeur toen hij maandag besloot in zijn eentje te vertrekken. Sindsdien hebben zijn medepassagiers niets meer van hem gehoord. Ook zijn telefoon wordt sindsdien niet meer opgenomen.

Furey komt uit het Noord-Ierse Lisburn en heeft daar nog veel meer familie zitten. Zijn zus heeft onder meer bij de politie van Amsterdam aangegeven dat haar broer weg is. Via flyers en oproepen in de media proberen zij hem terug te vinden. „We maken ons grote zorgen”, laat zij per mail weten.

De politie van Amsterdam neemt de vermissing serieus en heeft Furey sinds vrijdagmorgen officieel als vermist in het systeem staan.