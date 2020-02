Felle kritiek op stikstofaanpak kabinet

PvdA-Kamerlid Moorlag trekt inmiddels het gezag van minister Schouten (Landbouw) in twijfel: „Bij wie heeft deze minister nog gezag? Alleen Remkes lijkt nog met gezag te spreken.” De stikstofaanpak valt slecht bij de sociaaldemocraat: „De koers is uiterst wankel. De coalitie is tot op het bot verdeeld.”

Dat bleek woensdag bij de demonstratie van Farmers Defence Force. Het CDA suggereerde daar dat er een andere aanpak nodig is voor de stikstofcrisis. In het Kamerdebat gaf CDA-Kamerlid Geurts echter de volle steun voor de plannen. Wel heeft hij kritische vragen over de uitvoering.

Natuurversterking

Desondanks was de verdeeldheid zichtbaar in het debat. VVD en CDA willen snippers Natura2000 schrappen. VVD-Kamerlid Harbers vraagt zich af of het verstandig is om geld in natuurversterking te steken in gebieden waar na onderzoek blijkt dat ze niet meer te redden zijn.

D66-Kamerlid De Groot is juist uiterst kritisch over het schrappen van Europees beschermde Natura2000-locaties. „Hoe kansrijk acht de minister het eigenlijk? Ik heb zelf met de Europese Commissie gesproken en daar achten ze het zeer kansarm”, zei de D66’er. Opmerkelijk is dat hij niet alleen sprak van een natuurcrisis, maar ook van een politieke crisis. De Groot kwam niet met een onderbouwing bij deze bewering. Hij stelde er alleen een vraag over: „Zijn we in staat om die op te lossen?”

’Puinhoop’

GroenLinks betwijfelt het. „De puinhoop wordt steeds groter”, concludeert Kamerlid Bromet. Ze stelt dat de onrust in het land groeit met de dag. „Boeren zijn nog nooit zo vaak in opstand gekomen tegen het kabinet. GroenLinks werd zelfs vrienden met Bouwend Nederland.”

Volgens de groene oppositiepartij zijn er geen miljoenen nodig voor de natuur, maar miljarden. „Het lijkt wel alsof iedereen weet hoe de stikstofcrisis moet worden opgelost, behalve de minister zelf.”

De rechtse oppositie ziet de hele crisis vooral als een juridisch probleem en is snoeihard over de aanpak van het kabinet. SGP-Kamerlid Bisschop spreekt van ’juridisch geneuzel op de vierkante millimeter’ en waarschuwt dat de kritische grens om sommige planten te beschermen niet eens gehaald kan worden met een nationale aanpak. Hier is stikstofneerslag uit het buitenland de boosdoener.

’Papieren crisis’

PVV-Kamerlid Madlener spreekt van een ’papieren crisis’. „Het is totaal losgezongen van de werkelijkheid en allemaal zwaar overdreven”, zegt de parlementariër. „Nederland is compleet doorgeslagen.”

Hij stelt dat de natuur zich aanpast aan omstandigheden. „Het gaat helemaal niet slecht. De wolf is terug, de mussen zijn er weer en het aantal zeehonden neemt toe”, zegt Madlener. „De natuur laat zien hoe sterk ze is. De ene soort wint, de andere verliest. Het probleem is hier dat we een juridische puinhoop hebben. Laten we het hoofd koel houden. Op deze manier zijn we de welvaart aan het opgeven.”