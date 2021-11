Politie verspreidt dronebeelden van Woonopstand in Rotterdam

Westerbeke hoopt dat de dronebeelden aantonen waar het geweld begonnen is. Volgens hem is goed te zien dat een groep demonstranten de politie provoceerde. „Ik vind het van groot belang dat het demonstratierecht in Nederland, en dus ook in Rotterdam, in vrijheid uitgeoefend kan worden”, aldus Westerbeke. ’Waar ik minder voorstander van ben, is om na zo’n demonstratie je primaire reactie te ventileren zonder je goed in te lezen of vragen te stellen. Dat is ongepast. Zeker bij politici en media.”

Westerbeke vindt dat het beeld is ontstaan dat de politie zonder aanleiding buitensporig geweld zou hebben gebruikt. „Het gevaar zit in het feit dat deze filmpjes geen context bieden. Klakkeloos deze beelden als ’compleet’ aannemen is onterecht, en toont weinig blijk van respect”, aldus Westerbeke maandag.

Tijdens de demonstratie in Rotterdam voor meer en betere huisvesting, hield de politie acht mensen aan voor onder meer opruiing en verboden wapenbezit.