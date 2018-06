Boomstam van 20 meter doorboort woonhuis

De boomstam ramde de voordeur en drong de kinderkamer binnen dwars door de muur heen. De familie van vier personen was op dat moment thuis, maar stond op het punt om te vertrekken om te gaan skiën. De boomstam drong te kinderkamer binnen precies op de plek waar het zoontje anders zit om zijn veters te strikken, aldus zijn vader in Oostenrijkse media. Donderdag was de jongen eens elders gaan zitten.

Er kwam een kraan aan te pas om de boomstam uit het huis te verwijderen. De brandweer was er meer dan 3 uur mee bezig.

Bekijk hier foto's van het incident.