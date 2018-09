Miley Cyrus haalt uit naar Beyoncé

Dat Miley opvallend gedrag vertoont, zal niemand zijn ontgaan, maar deze move zal haar niet in dank worden afgenomen.

Tijdens een interview met Love magazine zegt Miley volgens Perez Hilton onder meer: "Beyoncé heeft voor mij als inspiratie gediend, maar ze is al een hele tijd uit. Ze is getalenteerd en ik denk dat ze op de top van haar kunnen zit, maar mensen zoeken altijd naar nieuw bloed en dat is wat ik breng. Ik ben gewoon het totaalpakket weet je, de rondingen, het ritme, de stem. Ik ben gewoon de beste."

En de jonge ster was nog niet klaar. "Terwijl Beyoncé in het moederschap is gegroeid, wat je lichaam verpest, komt er extra ruimte voor jonge talenten en op dit moment kan niemand dat gat vullen. Ik ben de enige blanke zangeres die dat kan op dit moment. Ik heb alles."

Deze uitspraken zullen ongetwijfeld niet onopgemerkt blijven door 'team Bey'.