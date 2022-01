VVD worstelt nadrukkelijk met rol Soumaya Sahla

VVD-lid Sahla werd in 2014 tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege verboden wapenbezit en haar lidmaatschap van de terroristische organisatie, de Hofstadgroep. Volgens VVD-fractieleider Hermans blijft haar uitspraak van kracht dat het een ongemakkelijk gevoel geeft dat Sahla actief is in de werkgroep terrorisme en radicalisering van de partij.

„Wat ik er zondag over heb gezegd staat”, benadrukt Hermans na het wekelijkse fractieoverleg op dinsdag. „Daar denken we over na en dat proces loopt.” Wanneer daar wel uitsluitsel over wordt gegeven wil de fractieleider niet zeggen. „Wij zijn daar nu mee bezig. Ik snap alle vragen, maar ga er verder niet op in.”

Fractievoorzitter Sophie Hermans gaf aan dat dit ongemakkelijk voelde en Mark Rutte deelt dat gevoel. Artikel gaat verder onder de video.

Betrokkenen melden dat er dinsdag in de fractie is gesproken over Sahla, maar dat het uiteindelijk aan de partij is. Vanuit de fractie zou er verdeeld zijn gereageerd. Het steekt bij critici vooral dat er bij de VVD wordt gepleit voor een harde aanpak van iedereen die ook maar iets met terreur te maken heeft, terwijl Sahla vervolgens wel als adviseur wordt binnengehaald.

Volgens ingewijden is er in december al in de fractie gesproken over het ongemak. Een meerderheid zou toen al ongenoegen hebben uitgesproken, maar de partij zou toen niet hebben ingegrepen. Een woordvoerder van waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes wil alleen kwijt ’dat er wordt nagedacht over deze kwestie’.

Sophie Hermans (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Ⓒ ANP / ANP

Opvallend

De plotselinge twijfel bij de VVD is opvallend. Sahla is al jaren actief in de werkgroep van de VVD en voormalig partijleider Frits Bolkestein is volgens haar profiel op de VVD-website al sinds 2011 ’haar mentor’. Dat verklaart volgens een betrokkene ook dat er niet direct alarm werd geslagen. „Bolkestein nam haar overal mee naartoe, dus iedereen dacht: het zal wel goed zijn.”

Salah treedt regelmatig op als tafelvoorzitter bij de VVD. Dan praat ze met leden en politici over thema’s als de integratie van moslims, het salafisme en de moslimbroederschap. De schijnwerpers zijn recent op haar gericht door PVV-leider Geert Wilders, onder meer tijdens het debat over de regeringsverklaring. Wilders opende de aanval op haar en de VVD. Wilders voelde zich onveilig, omdat de partij Sahla vrij zou laten rondlopen in de Tweede Kamer. Hermans ontkende dat. Sahla komt volgens haar niet in de Kamer en heeft ook geen toegangspasje.

Soumaya Sahla is vooralsnog onbereikbaar voor een reactie. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over terrorisme, volgens verschillende Kamerleden wordt er dan zeker over gesproken.