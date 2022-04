Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Mysteries rond brute aanslagen in Rusland: succes van Oekraïense eenheden of wraak van oligarchen?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De vlammen slaan uit een oliedepot in het Russische Bryansk, maar het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de succesvolle aanslag. Ⓒ ANP/HH

Kiev - Russische oliedepots die in vlammen opgaan, het spoor waarlangs Russische troepen en munitie worden aangevoerd gesaboteerd of aangevallen, en een ontspoorde trein. Het werpt allemaal de vraag op of Oekraïense speciale eenheden in het geheim op Russisch grondgebied opereren of raketten op Russisch grondgebied afvuren. Maar er zijn nog veel meer, sensationeel spannende verklaringen.