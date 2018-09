Nederland grootste jachtenbouwer ter wereld

André Vink, directeur van de Hiswa, vertelt aan MT.nl dat het succes te danken is aan het kleine aantal mensen in Nederland dat zich zo'n boot kan veroorloven. ,,Door het gebrek aan een grote thuismarkt was de Nederlandse sector een van de eerste die zich op de export richtte, al vanaf de jaren 70." Daarnaast spelen de Nederlandse handelsgeest en het scheepsvakmanschap dat al sinds de COV-tijd is opgebouwd een grote rol.

Jachten steeds langer

De goede reputatie van de Nederlandse jachtenbouwers brengt alleen wel een probleem met zich mee. De jachten zijn in de afgelopen jaren steeds langer geworden. De werven moeten daarom steeds weer worden verbouwd. Royal Huisman moest ruim 10 jaar geleden zelfs een nieuwe hal neerzetten voor de bouw van de Athena, met ruim 79 meter het grootste schip dat de werf ooit bouwde.

Nederland op nummer 1

De Nederlandse watersportsector, van bootverhuurders tot jachtenbouwers, heeft volgens branchevereniging Hiswa een jaaromzet van zo'n 2,5 miljard euro, waarvan ruwweg de helft afhankelijk is van export. Van de ongeveer 2.000 bedrijven in de sector zijn de in totaal 16 Nederlandse superjachtenbouwers goed voor het leeuwendeel van de uitvoer. Aangezien een Nederlands superjacht gemiddeld bijna 47 miljoen euro kost, komen de kopers vrijwel uitsluitend uit het buitenland.

De Nederlandse superjachtbouwers leverden vorig jaar 20 superjachten op, volgens de Super Yachting Index goed voor een omzet van 936 miljoen euro.