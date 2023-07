Dochter Gerda Coumans, wier huiskamer met ’huilend’ beeld bedevaartsoord werd, ook in ban van Maria

Het huiskamertje van Gerda Coumans werd een bedevaartsoord toen haar Mariabeeldje bloedtranen huilde, een kleine dertig jaar geleden. De Voorstraat in Brunssum liep vol met weesgegroetjes prevelende gelovigen en gehandicapten. De film De man uit Rome, die net is uitgekomen, is gebaseerd op deze geschiedenis.

Suzannah Dahmen en Leon Meessen in hun bedevaartsoord, omgeven door huilende Maria’s en andere beelden. Ⓒ Marcel van Hoorn