Overleden skileraar was zeer getalenteerd

De getalenteerde Jelle van den Berg (18) was als leerling van de mbo-opleiding Sport en Bewegen op wintersportstage in het populaire ski-oord in Oostenrijk. Toen de jongen niet verscheen op een bijeenkomst op nieuwjaarsochtend, sloegen zijn medescholieren alarm. Reddingswerkers vonden de Nijmegenaar later in een ravijn.

De skischool in Zell am See blijft de komende dagen gesloten. Het bestuur van het ROC en de directie van de skischool zijn diep geschokt, meldde de school donderdag.

Een afvaardiging van de school reist donderdag met familie van de jongen naar Oostenrijk.