'Hoera, 2014 is begonnen'

H. Zwiers, Hoogeveen:

Eindelijk weer een nieuw jaar, want we hebben het hele riedeltje gelukkig weer achter de rug. Ieder jaar hetzelfde liedje, te beginnen met Zwarte Piet, daarna de discussie over vuurwerk en als klap op de vuurpijl cowboy Ivo Opstelten met stoere taal.

Voor velen ziet 2014 er echter niet zo rooskleurig uit: werkloosheid, oplopende kosten en het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens moet leven neemt schrikbarend toe.

Onze toppers in Den Haag zijn ziende blind en horende doof. Lokale bestuurders verstoppen zich en lopen aan de leiband in de hoop op een mooi baantje.

In maart kunnen wij als burgers hier een drastische verandering in aanbrengen en hopelijk op korte termijn ook in de landelijke situatie.

Een prettig jaar zal het voor velen niet worden, de eindjes aan elkaar knopen is voor een groot aantal gezinnen het enige dat rest. Met name deze mensen wens ik een beter vooruitzicht en veel sterkte en gezondheid in 2014.